Археологи обнаружили древнейшие гробницы в Аравии

Что нам известно о Саудовской Аравии? Это огромное покрытое пустыней королевство с гигантскими залежями нефти. А еще эта территория имеет богатую историю, изучаемую до сих пор, сообщает 24 Канал.

Австралийские археологи проводили исследования на северо-западе Королевства Саудовская Аравия. Их работа принесла невероятный результат в виде тысячелетних захоронений. Количество гробниц составляет более 10 тысяч, и они сконцентрированы и своеобразные "погребальные аллеи".

Обнаружена "погребальная аллея" в Саудовской Аравии / Фото Royal Commission for AlUla

Подробнее об исследовании аравийских "погребальных аллей"

Ученые использовали спутниковые фотографии, разведку из воздуха и данные исследований предыдущих лет, чтобы исследовать около 160 тысяч квадратных километров. Это принесло невероятный результат – обнаружение 17 800 старинных гробниц вблизи городов Хайбар и Аль-Ула. Самое интересное, что 11 тысяч таких гробниц были объединены в своеобразную систему. Исследователи назвали это "погребальными аллеями". Их возраст оценивают в 4500 лет.

Фотография части "погребальной аллеи" / Фото Royal Commission for AlUla

По обе стороны коридоров расположены сотни древнейших гробниц. Своеобразные аллеи ведут к оазисам, а захоронения сконцентрированы вокруг "главных путей". Построение таких масштабных структур на территории древней Аравии свидетельствует, по мнению ученых, о высокой социализации людей времен бронзового века.

Карта расположения "погребальных аллей" / Фото The Holocene

Пути и аллеи растянулись на сотни километров. Интересно, что некоторые захоронения из исследуемых регионов были еще более старинными – их возраст составляет примерно 5 200 лет. Теперь ученых ждет продолжение исследований и увеличение интенсивности работ. Это и неудивительно, ведь теперь нужно исследовать сами захоронения и искать новые вероятные "погребальные аллеи". Кстати, люди на этих землях появились за десятки тысяч лет до того, как построили эти коридоры.