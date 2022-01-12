В Госдепе рассказали о подготовке санкций против России

У США имеются договоренности с союзниками в Европе по подготовке пакета «очень болезненных» санкций против России в случае дальнейшей военной эскалации. Об этом заявила на брифинге заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Укринформ.

«Мы очень уверены в консультациях, проводимых с нашими союзниками и партнерами. Мы работаем над этим около двух с половиной месяцев на всех уровнях – начиная от президента» , – отметила Нуланд.

По ее словам, у США и Европы есть общее понимание того, какие финансовые санкции необходимо будет применить против России. Кроме того, обсуждаются экспортные ограничения, «которые окажут болезненное влияние на Россию».

Заместитель госсекретаря также подчеркнула, что санкции против России могут вводиться по уже отработанному сценарию.

«Соединенные Штаты могут принять свой набор мер, Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые будут несколько иными, но также болезненными для России» , - указала представитель Госдепа.