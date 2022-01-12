Льюис Хэмилтон может завершить карьеру

Будущее Льюиса Хэмилтона в Формуле-1 остается под вопросом. После потери титула на последнем этапе прошлого сезона в битве с Максом Ферстаппеном пилот Mercedes не давал интервью и ушел из всех соцсетей, сообщает 24 Канал.

Корреспондент Sky Sports Крэйг Слейтер сообщил, что пилот Mercedes, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пока не определился с тем, продолжит ли он карьеру.

"По состоянию на сегодняшний день, за 69 дней до первой гонки сезона в Бахрейне, ясности нет. Я разговаривал с высокопоставленными источниками, близкими к Хэмилтону, и они не знают, выйдет ли он на старт первой гонки сезона", - сказал Слейтер.

Также по словам журналиста, чем дольше ФИА будет тянуть с выводами по поводу ситуации на последнем круге в Абу-Даби, тем меньше шансов, что мы увидим Хэмилтона на старте следующего года. Именно такое положение дел на сегодняшний день по словам источника, знакомого с ситуацией.

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