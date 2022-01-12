Льюис Хэмилтон может завершить карьеру
Будущее Льюиса Хэмилтона в Формуле-1 остается под вопросом. После потери титула на последнем этапе прошлого сезона в битве с Максом Ферстаппеном пилот Mercedes не давал интервью и ушел из всех соцсетей, сообщает 24 Канал.
Корреспондент Sky Sports Крэйг Слейтер сообщил, что пилот Mercedes, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пока не определился с тем, продолжит ли он карьеру.
"По состоянию на сегодняшний день, за 69 дней до первой гонки сезона в Бахрейне, ясности нет. Я разговаривал с высокопоставленными источниками, близкими к Хэмилтону, и они не знают, выйдет ли он на старт первой гонки сезона", - сказал Слейтер.
Также по словам журналиста, чем дольше ФИА будет тянуть с выводами по поводу ситуации на последнем круге в Абу-Даби, тем меньше шансов, что мы увидим Хэмилтона на старте следующего года. Именно такое положение дел на сегодняшний день по словам источника, знакомого с ситуацией.
Невероятная развязка сезона в Формуле-1
- Нидерландский пилот "Формулы-1" Макс Ферстаппен из команды Red Bull впервые в карьере стал чемпионом мира.
- Судьба титула определилась на последнем круге. Благодаря аварии Николаса Латифи Ферстаппен подъехал к Хэмилтону и через более свежую резину обогнал Хэмилтона.
- Mercedes по завершении гран-при Абу-Даби пытался опротестовать результаты гонки, однако в Формуле-1 подтвердили, что чемпионом года стал пилот Red Bull.
- Mercedes же будет праздновать победу в Кубке конструкторов. Для команды это восьмой Кубок конструкторов подряд.
- Для Хэмилтона это могло быть восьмое чемпионство. Он был в шаге от того, чтобы побить рекорд немца Михаэля Шумахера по общему количеству титулов.