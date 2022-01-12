Внешность электрического Smart ForFour рассекретили до премьеры

Smart ForFour нового генерации появится в продаже в 2024 году. О том, какой будет новинка судить рано, поскольку сам производитель не спешит делиться какими-либо подробностями. Единственное, что известно — модель станет электрокаром, а ее разработкой займется Geely, сообщает Автоцентр.

Свое видение нового электрического Смарта представили дизайнеры испанского издания motor.es. Взяв за основу концепт Smart 1, они показали экстерьер будущей «зеленой» модели. По некоторым данным, автомобиль может позаимствовать ряд черт у представленного ранее концепт-кара. Ему приписывают сильно наклоненную линию лобового стекла и похожую форму головной светодиодной оптики.

Традиционной решетки радиатора у Smart ForFour не будет, как и заглушки, ставшей уже обычным явлением для электрокаров. В нижнюю часть переднего бампера встроен крупный воздухозаборник. У автомобиля на рендере выдвижные дверные ручки, а зеркала заднего вида расположены на дверных панелях.

Ожидается, что новинку построят на платформе SEA, разработанной Geely. В движение Smart ForFour будет приводить один электромотор, расположенный на задней оси. Вариантов отдачи несколько, самой мощной модификации приписывают 204 л.с. Ситикару обещана батарея емкостью 66,5 кВтч, которая обеспечит максимальную дальность хода 430 км.