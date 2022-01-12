Наводнения во Франции: затоплены дороги и закрыты школы
Проливные дожди, обрушившиеся на Францию, вызвали наводнение - дороги и дома затоплены, закрыты школы, люди спасаются от воды, сообщает Вести.
В результате стихии умерла пожилая женщина. Она утонула в канаве недалеко от своего дома. На данный момент школы остаются закрытыми, а транспортное сообщение значительно нарушено.
В некоторых районах за 48 часов выпало месячное количество осадков. Последствия проливных дождей сильнее всего ощущались в департаменте Верхняя Гаррона, где река с одноименным названием вышла из берегов. Как сообщается, уровень воды в реке был выше нормы на 4,3 метра - такого в городе Тулуза не было два десятка лет.