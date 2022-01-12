Samsung отложила выпуск флагманского чипа
Компания Samsung отложила выпуск мобильного процессора Exynos 2200, сообщил сайт Gizmochina. Samsung наметила анонс своего нового флагмана на 11 января, но вопреки ожиданиям он вчера не состоялся, и объяснения этому от компании пока нет, сообщает Лига.net.
Перед анонсом инсайдер Ice Universe сообщил, что производительность Exynos 2200 уступает флагманским чипам Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000 5G (позже твит был удален). Согласно источнику, в флагманах Samsung из серии Galaxy S22 будет применен чип Snapdragon 8 Gen 1.
30 декабря Samsung сообщила, что подготовила к выпуску флагманский чип Exynos 2200. Судя по информации от Samsung, благодаря сотрудничеству с AMD и применению видеочипа на архитектуре RDNA 2 (применяется в видеокартах AMD Radeon) Exynos 2200 будет обладать хорошей производительностью в играх.
В блоге Samsung на Twitter было написано, что игровой рынок изменится после выхода этого чипа с новым графическим процессором, созданным на основе RDNA 2, а теперь эта запись удалена.