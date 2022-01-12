Напитки, который разжижает кровь и предотвращает появление тромбов, будут полезны не только людям в возрасте, но и молодому поколению. Это делает их очень ценными для профилактики множества болезней, сообщает Rsute.ru.

Какие напитки способны предотвратить образование тромбов?

Зеленый чай. Напиток содержит в себе целый комплекс антиоксидантных веществ, которые полезны для здоровья. Они снижают риск онкологических заболеваний, уменьшают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. Если зеленый чай не нравится, его можно заменить черным, но без добавления сахара или молока.

Вода. Самый простой совет для тех, кто заботится о здоровье своих сосудов и сердца, – пить больше воды. Недостаточное количество жидкости делает кровь более густой, нарушая работу сердца и почек. Телу нужно больше жидкости во время жары и занятиях спортом.