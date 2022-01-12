Какие напитки способны предотвратить образование тромбов
Напитки, который разжижает кровь и предотвращает появление тромбов, будут полезны не только людям в возрасте, но и молодому поколению. Это делает их очень ценными для профилактики множества болезней, сообщает Rsute.ru.
Какие напитки способны предотвратить образование тромбов?
- Зеленый чай. Напиток содержит в себе целый комплекс антиоксидантных веществ, которые полезны для здоровья. Они снижают риск онкологических заболеваний, уменьшают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. Если зеленый чай не нравится, его можно заменить черным, но без добавления сахара или молока.
- Вода. Самый простой совет для тех, кто заботится о здоровье своих сосудов и сердца, – пить больше воды. Недостаточное количество жидкости делает кровь более густой, нарушая работу сердца и почек. Телу нужно больше жидкости во время жары и занятиях спортом.
- Соки из свежих овощей и фруктов. Они дают организму минеральные вещества, витамины. Большинство овощей и фруктов богаты витамином С, который способствует разжижению крови. Готовить напитки лучше всего самостоятельно, чтобы получить больше пользы.
- Отвар черной смородины. Тут понадобятся листья, которые содержат салицилаты, но не имеют дубильных веществ. Настой отлично способствует разжижению крови, а также защищает от формирования тромбов.
- Полезным для организма будет отвар шиповника. Однако его нельзя заливать кипятком и кипятить. В горячей воде разрушается аскорбиновая кислота. Стоит размять ягоды, засыпать их в термос и залить горячей водой температурой 80 градусов. Настаивается напиток не меньше 12 часов.
- Какао. Этот напиток не только вкусный, но он отлично сражается с холестериновыми бляшками, образованием тромбов, улучшает работу мозга. Какао не только разжижает кровь, но и считается одним из лучших профилактических средств против инсульта и инфаркта.