FDA предупредила о "редком риске кровотечения" от вакцины Johnson & Johnson

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) изменило данные по вакцине Johnson & Johnson от COVID-19, включив редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения, сообщает 24 Канал.

Эксперты сообщили, что симптомы включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей. А иногда – чрезмерное кровотечение.

"Отчеты о побочных явлениях после использования вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 по разрешению на экстренное использование свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации" , – говорится в сообщении Управления.

Информационный бюллетень о внесенных изменениях возможных реакций на вакцину подтвердил подобные предупреждения других регуляторных органов, в том числе Европейского агентства по лекарственным средствам.