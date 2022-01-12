Сбежавший в Беларусь польский солдат назвал число убитых мигрантов

Польский дезертир Эмиль Чечко, который попросил убежища в Беларуси, рассказал следователям, что знает об убийствах более 240 человек, пишет "Спутник Беларусь"﻿.

По его словам, с 8 июня 2021 года он вместе с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи польской Семянувки.

При этом ранее Чечко в интервью белорусским журналистам говорил о первых убийствах мигрантов еще в конце мая.

МВД Польши называло рассказ сбежавшего в Беларусь военного "высосанной из пальца историей". На родине ему грозит до 10 лет колонии за дезертирство.