Астрономы зафиксировали редкий взрыв сверхновой

Астрономы зафиксировали представители нового класса сверхновых Cow — самый яркий из наблюдавшихся до сих пор в рентгеновских лучах. Таких вспышек зарегистрировано всего пять на сегодняшний день, сообщает Хайтек.

Вспышке дали название AT2020mrf. Это событие отнесли к группе Cow (англ. корова), такое необычное название она получила в честь первой сверхновой, которую назвали AT2018cow: в сгенерированном названии было слово cow.

После взрыва звезды образуется черная дыра или нейтронная звезда. Последние объекты обычно неактивны, окутаны выброшенным при взрыве материалом. События Cow работают иначе, она не находятся внутри материала, который мешает обзору. Также их ядра могут быть активны. В основном такие события включают открытые компактные объекты, которые испускают высокоэнергетическое рентгеновское излучение.

Поэтому при наблюдении за Cow можно увидеть, как происходит рождение черных дыр и нейтронных звезд.

Сигнал AT2018cow удивил астрономов: его нашли в 2018 году, и он был в 10 раз ярче в видимом свете, чем типичные сверхновые. Но при этом взрыв также быстрее угасал. Исследователи предположили, что они наблюдали рождение черной дыры или нейтронной звезды.

AT2020mrf изначально обнаружили в рентгеновском диапазоне, а не в оптическом. Ее заметили в июле 2020 года, используя рентгеновские данные российско-германского телескопа «Спектр-Рентген-Гамма». В результате тщательного анализа выяснилось, что взрыв испустил в 20 раз больше излучения в рентгеновском диапазоне, чем первоначальное событие того же класса AT2018cow.

Кроме этого, по данным рентгеновской обсерваторией NASA «Чандра», взрыв не только все еще издает звуки, но и излучает в 200 раз больше рентгеновского света, чем AT2018cow за аналогичный период времени.