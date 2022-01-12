В Германии за сутки зафиксировали рекорд по заражениям коронавирусом

За сутки коронавирусом в Германии заразились 80 430 человек. Это следует из данных Института Роберта Коха при Министерстве здравоохранения ФРГ, сообщает РБК.

Для страны это рекорд с начала пандемии. Прошлый максимум был зарегистрирован 24 ноября 2021 года. Тогда в Германии выявили 66 884 заразившихся за сутки.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Гамбурге — 10 539, в Бремене — 7899, Кёльне — 4454 и Дюссельдорфе — 4358. Больше всего заразившихся коронавирусом в Германии находятся в возрастной группе от 35 до 59 лет.

С начала пандемии в Германии коронавирус выявили более чем у 7,66 млн человек, умерли свыше 114,7 тыс. (384 человека за минувшие сутки).