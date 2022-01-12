Омикроном заразятся все, но привитые перенесут легче – эксперт

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предполагает, что в конечном итоге никому не удастся избежать сверхзаразного штамма коронавируса Омикрон, однако, вакцинированные люди перенесут это заражение легче. Об этом в среду, 12 января, он заявил в эфире телеканала CNN, сообщает Корреспондент.

"Омикрон при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдет почти всех" , - цитирует телеканал Фаучи.

Эксперт предполагает, что привитым также не удастся избежать заражения.

"А, возможно, и многие из них (…) очень вероятно, с некоторыми исключениями, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут" , - сказал Фаучи.

Наиболее же серьезные последствия этого штамма, убежден инфекционист, испытают непривитые люди, по которым Омикрон нанесет "главный удар".

Телеканал отметил, что схожее мнение высказала во вторник и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок. На слушаниях в сенатском комитете Конгресса США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям она призвала к принятию мер по укреплению системы медицинского обеспечения в стране с учетом ожидаемого роста нагрузки на больницы из-за распространения омикрон-штамма.