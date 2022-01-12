Лучшие способы вернуть обуви из нубука великолепный вид

Нубук – это материал из натуральной кожи, похожий на замшу и по текстуре напоминающий бархат. Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, необходимо особенно тщательно ухаживать за ним, поэтому полезно знать, как обрабатывать ворс, если он испачкается, сообщает Men's Life.

Далее советы по чистке такого материала, которые помогут в кратчайшие сроки вернут обуви идеальный внешний вид.

Чтобы обувь сохраняла свою естественную форму, набей ее бумагой либо используй деревянные колодки для обуви. Сними шнурки, если они есть.

Сначала протри изделие тканью из нубука, чтобы избавиться от грязи и пыли. Придерживайся круговых движений по пораженным участкам.

Если грязь все еще остается, используй щетку, снова осторожными круговыми движениями. Не три слишком сильно, так как это может привести к стиранию поверхности. Пройдись по поверхности в направлении ворса, чтобы аккуратно удалить рыхлую грязь. Альтернативный вариант – использовать чистую мягкую зубную щетку.

Чтобы удалить пятна, нанеси специальное чистящее средство, предназначенное для нубука. Обрабатывай пятна, следуя инструкциям производителя. Если средство представляет собой аэрозоль, распыли его на пятно или, если это жидкость, аккуратно нанеси тканью. Оставь обувь сохнуть на ночь, а потом снова протри щеткой.

Чтобы удалить жирные пятна, может потребоваться специальный обезжириватель для кожи. Следуй инструкциям по обезжириванию – обычно это просто: распылить на пятно и оставить на некоторое время, прежде чем стереть любые остатки.

Для удаления самых стойких пятен понадобится специальный блок, чтобы отшлифовать пятно, пока грязь не исчезнет. Сотри остатки и аккуратно почисти ворс.

Для защиты изделия в будущем и предотвращения высыхания нубука используй губку и нанеси специальный продукт для защиты материала.

Как один из видов кожи, нубук имеет небольшую водостойкость, но при этом легко подвергается появлению пятен. Два или три раза в год следует наносить гидроизоляционный и устойчивый к пятнам спрей, чтобы защитить обувь от дождя.