Tesla обновила Model S

Лифтбек, который не менял поколения с 2012 года, пережил очередную легкую модернизацию. Изменения сосредоточены, преимущественно, в оптике электромобиля. Но есть и важное техническое обновление, сообщает 24 Канал.

Обновленный Tesla Model S показался на Тайване. Хотя изменения незначительны и почти незаметны, это не просто "косметика" – лифтбеку заменили переднюю светотехнику на матричные фары, как на Model 3 и Model Y. Изменилась также задняя оптика и порт зарядки аккумулятора.

Обновленный Model S получил комбинированный зарядный порт – CCS (Combined Charging System), которым уже оснащаются Model 3 и Model Y в Европе. Улучшенная оптика должна помочь Model S получить высокие оценки от Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) – в последних испытаниях эксперты организации признали светотехнику электрокара недостаточно эффективной.

Пока не ясно, когда обновленный электрокар появится в продаже. Предыдущее обновление Model S произошло всего год назад, причем изменения были значительнее, чем в этот раз. Тогда электрокар получил новый салон, стал динамичнее и прибавил в запасе хода, а главное – получил новую мощную версию Plaid с трехмоторной силовой установкой с отдачей в 1034 лошадиные силы. А полноценной смены поколений у Tesla Model S, выпускаемой с 2012 года, еще не было.

Фото: модернизированный Tesla Model S 2022 года / Carscoops

Фото: модернизированный Tesla Model S 2022 года / Carscoops

Фото: модернизированный Tesla Model S 2022 года / Carscoops

Фото: модернизированный Tesla Model S 2022 года / Carscoops

Фото: модернизированный Tesla Model S 2022 года / Carscoops