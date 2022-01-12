Связи между учениями РФ и консультациями с НАТО нет - Песков

Связи между военными учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны. Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооруженных сил" , — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

В Брюсселе сейчас проходит заседание Совета Россия — НАТО, которое продолжает переговоры с США по гарантиям безопасности, состоявшиеся 9-10 января в Женеве. Стороны обсуждают взаимные опасения и претензии.

На завтра назначены консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, вчера Россия начала военные учения возле границ с Украиной.