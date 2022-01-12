Валютный рынок среды: ход торгов

Рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжается. Сегодня к обеду они достигли 27,73 гривен на покупке и 27,74 гривен на продаже.

Национальный банк выходил на межбанк с интервенцией на продажу валюты. При этом регулятор не стал защищать какой-то конкретный уровень, а просто удовлетворял все заявки на покупку по ценам от 27,70 гривен и выше. Продав таким образом 50 млн долларов, Нацбанк ушел, а безналичный доллар продолжил рост.

Вслед за безналичным растет и наличный доллар. Разрыв с ценами межбанка уже около 12 копеек. Утром оптовые обменные пункты Киева предлагали наличного «американца» по 27,80 гривен, а к обеду его цена выросла до 27,84-27,85 гривен. Розничные обменки в регионах уже вовсю ставят ценник на продажу 28,00 гривен.

Евро на FOREX в среду торгуется в узком диапазоне 1,1354-1,1377 доллара после сильного роста вчера вечером, вызванного выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла. Пауэлл успокоил рынки, дав понять, что резкого ужесточения денежно-кредитной политики США не будет; доллар тут же отреагировал снижением против остальных ведущих валют, а сегодня в первой половине дня частично компенсировал вчерашнее падение. Наличный евро продолжает расти в цене, следуя за долларом. Сегодня утром в столице его продавали по 31,45-31,47 гривен, а к обеду – уже по 31,50-31,52 гривен.

Российский рубль сегодня немного стабилизировался после двухдневного укрепления к американскому доллару и в первой половине дня среды торговался в диапазоне 74,35-74,60 рубля за доллар. А вот наличный рубль в Украине начал дорожать. Сегодня в столице его продают в основном по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей; начали появляться предложения и по 3,72-3,73 гривны.

Резко пошел вверх и польский злотый. Еще недавно его можно было купить по 6,70-6,75 гривен, а сегодня ценник на продажу подняли до 6,87-6,92 гривен; по 6,85 гривен злотый можно сдать.