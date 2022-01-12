Новый владелец "4 канала" уволил телеведущего Дроздова

Новый собственник "4 канал", нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев сообщил, что с телеведущим Остапом Дроздовым расторгнуты трудовые отношения в одностороннем порядке, пишет Андрей Павловский﻿.

﻿По словам Ковалева, задача канала - объединять страну, а у Дроздова амплуа разжигателя и на его увольнение повлияла не критика в адрес президента, а высказывания о жителях Украины.

"Мы все помним, о чём он говорил. Его не изменить. Нам надо объединить страну, а Остап делает водораздел между жителями. Те вещи, которые он высказывает, никуда не годятся. Нельзя делить на хороших и плохих украинцев - у нас один паспорт. Нам 8 лет рассказывают, что мы разные, чтобы расколоть страну, но пришли другие времена" , - заявил собственник "4 канала".

Ковалев также рассказал о проекте Дениса Бигуса, который останется на канале, несмотря на критику власти, так как сейчас его программа рейтинговая.

Других ведущих и программы также будут оценивать по их ключевым показателям эффективности (KPI).

Ковалёв обещает изменения на канале в течение нескольких месяцев. Должна появиться новая графика, канал будут преобразовывать. Для расширения необходимы новые люди, техника и помещения. Планируется создание корпунктов во всех регионах страны.

По поводу источников финансирования канала Ковалёв сказал, что это будут инвестиции его личные и семьи, у которой есть ряд предприятий.

Канал выведут на самоокупаемость за счёт рекламы. Пока ещё неизвестна точная сумма необходимых вложений, но всё будет по "белому", заверил Ковалёв.