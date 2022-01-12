Lexus покажет тюнингованный внедорожник

JAOS Corporation и Lexus представят новую кастомизированную модель Lexus LX Offroad на Токийском автосалоне 2022, который пройдет с 14 по 16 января, сообщает Autoconsulting.

Версия Lexus LX 600 JAOS Offroad была создана, чтобы вдохновить водителя и пассажиров на приключения. В экстерьере используются легкие и крепкие углепластиковые элементы, изготовленные методом инфузионной формовки для защиты переднего и заднего бамперов, а также расширители крыльев. К тому же автомобиль оснащен специально спроектированными 20-дюймовыми колесами ENKEI, изготовленными командой JAOS с применением их опыта, полученного благодаря участию в мировых ралли-рейдах. Элементы тюнинга, отличающиеся легкостью и особой крепостью, подчеркивают исключительные характеристики LX 600.

Lexus продолжает работать над созданием широкого ассортимента продуктов для удовлетворения разнообразных потребностей своих клиентов и соответствия их образу жизни. Новый LX, который появится на мировых рынках в первом квартале 2022 года, стал более изысканным, сохранив проверенную временем надежность, долговечность и ходовые характеристики при движении по бездорожью. Это гарантирует лучший опыт за рулем независимо от того, передвигается автомобиль по городским дорогам или по бездорожью.

Со времени основания в 1985 году JAOS разрабатывает и предлагает элементы тюнинга для полноприводных автомобилей и внедорожников, приглашая владельцев автомобилей «Попробовать новое приключение», что соответствует девизу компании.

Элементы тюнинга LX JAOS Offroad включают: