Зарплаты медикам повысили задним числом
Медицинским работникам в Украине подняли зарплаты. Теперь врачи с высшим образованием должны получать не меньше 20 тыс. грн, а медработники с неполным высшим образованием (например, медсестры) – не менее 13,5 тыс. грн, сообщает Обозреватель.
Решение приняли "задним числом" – с 1 января 2022 года. То есть обновленные зарплаты врачи получат уже в феврале.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров. Документ одобрили 12 января на заседании, которое транслировалось на правительственном канале в YouTube. Ради повышения зарплат программу медицинских гарантий (деньги, которые больницы получают из госказны) увеличили на 33,8 млрд грн.
В документе указано, что минимальный размер зарплат для медиков, который руководители учреждений должны будут обеспечить в обязательном порядке, составляет:
- 13 500 грн – для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием;
- 20 000 грн – для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.
Кроме того, такие зарплаты получат только те, кто полностью выполняет нормы по длительного рабочего времени. Для медиков, чьи нормы окажутся не выполненными, зарплаты будут "пропорционально" ниже.
В Украине средняя зарплата врача весной 2021-го составляла всего 14,6 тыс. грн, подсчитали в grc.ua. И это при том, что половина работодателей предлагает и того меньше – от 10 тыс. грн. На существенные прибавки могут рассчитывать только те медики, которые работают с больными коронавирусом.
Однако и с надбавками не обошлось без проблем. Так, самые больше доплаты к зарплате среди работников медучреждений получили их руководители. К примеру, директор одной из медицинских центров Николаева в среднем ежемесячно доплачивал себе оклада почти 90 тыс. грн. В то же время санитарки, которых привлекали к работе на "скорой помощи" там, где была нехватка медперсонала, не получали вообще ничего.
К слову, в соседней Польше, куда активно заманивают украинских медиков, заработные платы врачей с учетом ночных смен и дежурств может достигать 200-300 тыс. грн в месяц. Еще в 2020 году Польша пошла на значительное повышение уровня зарплат ради того, чтобы удержать своих медиков от миграции в Германию и другие более развитые страны ЕС.