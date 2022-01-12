Зарплаты медикам повысили задним числом

Медицинским работникам в Украине подняли зарплаты. Теперь врачи с высшим образованием должны получать не меньше 20 тыс. грн, а медработники с неполным высшим образованием (например, медсестры) – не менее 13,5 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Решение приняли "задним числом" – с 1 января 2022 года. То есть обновленные зарплаты врачи получат уже в феврале.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров. Документ одобрили 12 января на заседании, которое транслировалось на правительственном канале в YouTube. Ради повышения зарплат программу медицинских гарантий (деньги, которые больницы получают из госказны) увеличили на 33,8 млрд грн.

В документе указано, что минимальный размер зарплат для медиков, который руководители учреждений должны будут обеспечить в обязательном порядке, составляет:

13 500 грн – для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием;

20 000 грн – для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Кроме того, такие зарплаты получат только те, кто полностью выполняет нормы по длительного рабочего времени. Для медиков, чьи нормы окажутся не выполненными, зарплаты будут "пропорционально" ниже.

Кабмин установил минимальные зарплаты медикам. Источник: Скриншот документа КМУ

В Украине средняя зарплата врача весной 2021-го составляла всего 14,6 тыс. грн, подсчитали в grc.ua. И это при том, что половина работодателей предлагает и того меньше – от 10 тыс. грн. На существенные прибавки могут рассчитывать только те медики, которые работают с больными коронавирусом.

Однако и с надбавками не обошлось без проблем. Так, самые больше доплаты к зарплате среди работников медучреждений получили их руководители. К примеру, директор одной из медицинских центров Николаева в среднем ежемесячно доплачивал себе оклада почти 90 тыс. грн. В то же время санитарки, которых привлекали к работе на "скорой помощи" там, где была нехватка медперсонала, не получали вообще ничего.

К слову, в соседней Польше, куда активно заманивают украинских медиков, заработные платы врачей с учетом ночных смен и дежурств может достигать 200-300 тыс. грн в месяц. Еще в 2020 году Польша пошла на значительное повышение уровня зарплат ради того, чтобы удержать своих медиков от миграции в Германию и другие более развитые страны ЕС.