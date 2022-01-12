Песков: любое расширение НАТО представляет угрозу для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает Газета.ru.

«Любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития. НАТО — инструмент конфронтации. Альянс так задуман, он так проектирован, так существует. Это абсолютный очевидный факт. Расширение представляет для нас угрозу» , — сказал представитель Кремля.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты всегда готовы рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.