Сенаторы США предложили ввести санкции лично против Путина

Сенаторы-демократы, представляя новый пакет антироссийских санкций, предложили ввести их лично против российского руководства. В частности, речь идет о президенте страны Владимире Путине. Об этом пишет The Washington Post (WP), сообщает Лента.Ру.

Санкции также предполагается ввести против целого ряда высокопоставленных российских военных и чиновников, а также против ряда банков и системы международных платежей SWIFT.

С предложением ввести новый пакет санкций в том случае, если Россия начнет вторжение на Украину, выступил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.

По его словам, новые меры должны стать сигналом в адрес Кремля, который покажет, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

По информации WP, Белый дом поддержал предлагаемый демократами законопроект по новым антироссийским ограничениям.