Завершились переговоры между РФ и НАТО: первые подробности

В Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Стороны обсудили ситуацию у украинских границ, в частности угрозу вторжения РФ.﻿ Об этом, ссылаясь на брифинг первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Замгоссекретаря США Шерман заявила, что на совете РФ – НАТО она подчеркнула, что "у каждой страны есть право на выбор собственного пути" .

Стороны обсудили повышение открытости в отношении военных учений и избежание случайных столкновений, которые могут спровоцировать конфликт, а также контроль над вооружениями в отношении ракет в Европе. Также РФ подняла вопрос о своих "гарантиях безопасности".

После этой встречи, а именно 13 января, в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.