Промоутер Джошуа рассказал, когда согласуют дату реванша

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда любители бокса смогут узнать дату предстоящего реванша Усик – Джошуа. Он также упомянул о заинтересованности команды украинца, сообщает 24 Канал.

Промоутер Энтони Джошуа считает, что Усик уверен в том, что победит британца в следующем поединке. Он уверяет, что украинцу не следует радоваться заранее.

"Команда Усика — добрые, искренние люди, которые знают, что они несут ответственность за реванш из Джошуа. Они рады сделать это. Они считают, что лидируют в реванше. Наверное, они думают, что могут справиться лучше в этот раз, но мы тоже верим в себя", – отметил Хирн.

Промоутер отметил, что с датой поединка должны определиться до конца января.

"Наш план состоит в том, чтобы зафиксировать дату реванша до конца месяца", – сказал британец.

По словам специалиста, Джошуа должен начать тренировочный сбор в конце января или начале февраля

"Усик был очень доволен пунктом о матче-реванше. Его команда хотела подписать пункт о реванше на таких условиях и очевидно, что они заработают много денег", – добавил промоутер Джошуа.

Усик – Джошуа: что известно о реванше