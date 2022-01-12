Ингулец остался без вратарей

Футбольный клуб Ингулец покинул вратарь Евгений Гальчук. Это уже третий голкипер, который простился с командой Петрова. Следовательно, в основной команде не осталось стражей ворот, сообщает 24 Канал.

Первым команду покинул Артем Малыш. 21-летний голкипер не провел ни одного матча за главную команду в этом сезоне, только однажды попав в заявку на матч. Перед зимним перерывом он попросил клуб расторгнуть с ним соглашение, действовавшее до лета 2022 года.

После этого в клубе было предложено перейти на тренерскую работу Богдану Шусту. Пока нет официальной информации, согласился ли 35-летний голкипер на это предложение.

А 12 января стало известно, что с согласия сторон было разорвано соглашение еще с одним вратарем – Евгением Гальчуком. Именно он был основным в команде первой половины сезона – 12 матчей.

Теперь в команде остаются только голкиперы, выступавшие за юношескую команду в этом сезоне – Данило Веклич, Иван Малый и Николай Ярош.