Экс-солист Quest Pistols неожиданно запускает сольный проект

Украинский исполнитель Антон Савлепов, который был лидером группы Quest Pistols и соучредителем группы Агонь, сообщил о начале сольного музыкального проекта. Певец поделился первым тизером проекта SAVLEPOV, сообщает 24 Канал.

На своей инстаграм-странице исполнитель вызвал шквал эмоций у своих фанатов, ведь мало кто ожидал, что он решится начать сольную карьеру.

"Я готовлюсь к важному для меня новому старту. Желаю, чтобы люди разделили со мной то вдохновение и азарт, которые наполняют меня в работе над сольным проектом. Новая музыка, новый стиль, все та же любовь. SAVLEPOV 2022," , – заявил артист.

SAVLEPOV 2022: смотрите тизер нового клипа онлайн

Означает ли это, что группа "Агонь" прекращает свою деятельность или это сайд-проект Антона, пока остается под вопросом. Артист также опубликовал несколько кадров из эпатажной фотосессии, в которой он принял участие.

Антон Савлепов начал сольную карьеру / Фото с инстаграма исполнителя

Антон Савлепов будет выступать как SAVLEPOV / Фото с инстаграма исполнителя

Антон Савлепов начал сольную карьеру / Фото с инстаграма исполнителя

На новый этап в карьере Савлепова уже отреагировали его коллега по украинской сцене Constantine: "О, Господи! Это очень круто!!!", а также многие другие поклонники.