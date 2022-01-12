Фигурант "угольного дела" Кузяра отпущен под домашний арест
Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения фигуранту дела о незаконных поставках угля из оккупированной территории бизнесмену Сергею Кузяре, сообщает Интерфакс-Украина.
Так, мера пресечения содержания под стражей изменена на круглосуточный домашний арест.
"Суд отказал в продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, мера пресечения изменена на круглосуточный домашний арест", - сказал адвокат Кузяры Дмитрий Безмаль.
По его словам, срок действия меры пресечения – 60 суток.