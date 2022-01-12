НАТО отказалось выполнить ультиматум Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между Россией и НАТО есть существенные разногласия, которые будет сложно преодолеть. Но диалог начался. ﻿Об этом, ссылаясь на телеканал "Украина 24", пишет Ирина Ковальчук, Сегодня.

"У нас была очень серьезная и прямая дискуссия, что касается Украины и около нее и последствий для европейской безопасности. Существуют существенные отличия между странами-членами НАТО и Россией по этим вопросам. Наши разногласия будет нелегко преодолеть", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседание Совета Россия – НАТО, которое завершилось в Брюсселе.

Относительно перспектив закрытых дверей для Украины в Альянсе по требованию Москвы генсек НАТО сказал:

"Только Украина и 30 стран-членов НАТО могут принимать решения о готовности вступления, Россия здесь не может накладывать вето".