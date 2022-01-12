Валютный рынок среды: итоги дня
В среду ажиотажный спрос на безналичный доллар на межбанковском валютном рынке продолжился. Национальный банк провел две интервенции, но смог лишь немного замедлить падение гривны.
Сегодня регулятор был явно настроен более решительно. В первой половине торговой сессии он появился на рынке, но решил применить метод «выбора лучшей цены» и начал закрывать самые дорогие заявки от покупателей по ценам от 27,70 гривен и выше. Продав таким образом порядка 50 млн долларов, Нацбанк ушел. В отсутствие НБУ котировки продолжили рост, поэтому после обеда регулятор появился повторно. На этот раз он выставил ордер на продажу по цене 27,73 гривен – тоже на 50 млн долларов. Но и этого хватило ненадолго. После второго ухода Нацбанка рост продолжился с новой силой; торги закрыли на дневных пиках.
Закрыли основную фазу торгов вторника на 12,5 копеек на покупке и на 11,4 копеек на продаже выше, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,62/27,72 (покупка/продажа).
Торги среды открылись еще шире, чем во вторник: спред на открытии составил 10 копеек. В 9:39 прошли сразу четыре сделки по единой цене 27,688 гривен на общую сумму 2 млн долларов. На старте торгов число покупателей и продавцов было примерно одинаковым, и создалось впечатление, что сегодня рост затормозится, и вмешательство Нацбанка не понадобится. Но, как оказалось позднее, это было обманчивое впечатление. Более дешевые предложения от продавцов валюты (по ценам ниже 27,70) быстро раскупили. В 10:20 на рынке появился Национальный банк. Использование метода «выбора лучшей» цены помогло ему удержать ситуацию под контролем в течение двух часов. После ухода Нацбанка котировки поднялись до 27,73 гривен на покупке и 27,74 гривен на продаже. После обеденного перерыва регулятор появился еще раз. В 14:20 он выставил ордер на продажу по цене 27,73 гривен. Участники торгов надеялись, что на этот раз Нацбанк продаст 100 млн долларов, но он ограничился лишь половиной ожидаемой суммы. В 15:00 все было раскуплено, и НБУ ушел, а рост продолжился.
Котировки закрытия торгов – 27,735/27,749 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 86,4 млн по сравнению с вторником и составил 286,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,6906 гривен.
- Официальный курс доллара на 13 января установлен на отметке 27,7073 гривен за доллар, рост на 19,80 копеек.
- Официальный курс евро на 13 января установлен на отметке 31,4796 гривен за евро, рост на 30,74 копеек.
Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подорожал еще на 10 копеек. Утром его продавали по 27,80-27,82 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 27,90 гривен. При этом разрыв между наличным и безналичным долларом вырос до 15-17 копеек.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1415 доллара. Публикация данных по инфляции в США, свидетельствующих о том, что инфляция достигла максимальных значений за последние 25-30 лет, ослабило доллар против остальных ведущих мировых валют, а евро вырос до 1,1421 доллара. Наличный евро за день подорожал еще на 15 копеек, синхронно с ростом цены наличного доллара. Утром оптовые обменные пункты продавали его по 31,45-31,50 гривен, а к вечеру ценник достиг 31,60-31,65 гривен.
Российский рубль в среду продолжил укрепление и достиг 74,35 рублей за доллар. Обострение геополитической напряженности пока никак не сказалось на цене российской валюты в мире. Состоянием на 17:00 он торгуется в узком диапазоне 74,57-74,67 рубля за доллар. А вот наличный рубль в Украине начал дорожать. Сегодня до обеда в столице его продавали по 3,67-3,69 гривны, а ближе к вечеру – по 3,70-3,73 гривны за 10 рублей.