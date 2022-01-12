Валютный рынок среды: итоги дня

В среду ажиотажный спрос на безналичный доллар на межбанковском﻿ валютном рынке продолжился. Национальный банк провел две интервенции, но смог лишь немного замедлить падение гривны.

Сегодня регулятор был явно настроен более решительно. В первой половине торговой сессии он появился на рынке, но решил применить метод «выбора лучшей цены» и начал закрывать самые дорогие заявки от покупателей по ценам от 27,70 гривен и выше. Продав таким образом порядка 50 млн долларов, Нацбанк ушел. В отсутствие НБУ котировки продолжили рост, поэтому после обеда регулятор появился повторно. На этот раз он выставил ордер на продажу по цене 27,73 гривен – тоже на 50 млн долларов. Но и этого хватило ненадолго. После второго ухода Нацбанка рост продолжился с новой силой; торги закрыли на дневных пиках.

Закрыли основную фазу торгов вторника на 12,5 копеек на покупке и на 11,4 копеек на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,62/27,72 (покупка/продажа).

Торги среды открылись еще шире, чем во вторник: спред на открытии составил 10 копеек. В 9:39 прошли сразу четыре сделки по единой цене 27,688 гривен на общую сумму 2 млн долларов. На старте торгов число покупателей и продавцов было примерно одинаковым, и создалось впечатление, что сегодня рост затормозится, и вмешательство Нацбанка не понадобится. Но, как оказалось позднее, это было обманчивое впечатление. Более дешевые предложения от продавцов валюты (по ценам ниже 27,70) быстро раскупили. В 10:20 на рынке появился Национальный банк. Использование метода «выбора лучшей» цены помогло ему удержать ситуацию под контролем в течение двух часов. После ухода Нацбанка котировки поднялись до 27,73 гривен на покупке и 27,74 гривен на продаже. После обеденного перерыва регулятор появился еще раз. В 14:20 он выставил ордер на продажу по цене 27,73 гривен. Участники торгов надеялись, что на этот раз Нацбанк продаст 100 млн долларов, но он ограничился лишь половиной ожидаемой суммы. В 15:00 все было раскуплено, и НБУ ушел, а рост продолжился.

Котировки закрытия торгов – 27,735/27,749 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 86,4 млн по сравнению с вторником и составил 286,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,6906 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,6906 гривен. Официальный курс доллара на 13 января установлен на отметке 27,7073 гривен за доллар, рост на 19,80 копеек.

установлен на отметке 27,7073 гривен за доллар, рост на 19,80 копеек. Официальный курс евро на 13 января установлен на отметке 31,4796 гривен за евро, рост на 30,74 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подорожал еще на 10 копеек. Утром его продавали по 27,80-27,82 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 27,90 гривен. При этом разрыв между наличным и безналичным долларом вырос до 15-17 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1415 доллара. Публикация данных по инфляции в США, свидетельствующих о том, что инфляция достигла максимальных значений за последние 25-30 лет, ослабило доллар против остальных ведущих мировых валют, а евро вырос до 1,1421 доллара. Наличный евро за день подорожал еще на 15 копеек, синхронно с ростом цены наличного доллара. Утром оптовые обменные пункты продавали его по 31,45-31,50 гривен, а к вечеру ценник достиг 31,60-31,65 гривен.

Российский рубль в среду продолжил укрепление и достиг 74,35 рублей за доллар. Обострение геополитической напряженности пока никак не сказалось на цене российской валюты в мире. Состоянием на 17:00 он торгуется в узком диапазоне 74,57-74,67 рубля за доллар. А вот наличный рубль в Украине начал дорожать. Сегодня до обеда в столице его продавали по 3,67-3,69 гривны, а ближе к вечеру – по 3,70-3,73 гривны за 10 рублей.