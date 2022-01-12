Производители хлеба просят власть обеспечить им доступ к льготному газу

Производители хлеба не могут приобрести природный газ внутренней добычи по льготным условиям, поскольку частные трейдеры не готовы продавать его по льготным ценам, а задержка на несколько дней в поставаках газа приведет к чрезвычайному положению в хлебопекарской отрасли, сообщает Интерфакс-Украина.

Речь об этом идет в открытом письме, направленном Всеукраинской ассоциацией пекарей (ВАП) за подписью ее главы Юрия Дученко президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, министру энергетики Герману Галущенко, министру экономики Юлии Свириденко, министру аграрной политики и продовольствия Роману Лещенко и главе правления АО "НАК "Нафтогаз" Юрию Витренко.

По данным ВАП, принятие Кабмином постановления №1435 об установлении до 30 апреля 2022 года предельной надбавки к цене природного газа собственной добычи на уровне не выше 24% для производителей муки, молока, хлеба пшенично-ржаного, батонов, куриных яиц и подсолнечного масла является обоснованной и уместной мерой, способной помочь стабилизации цен на рынке хлебобулочных изделий.

Однако, реализация постановления и доступ к энергоресурсу производителей социально значимых продуктов питания по искусственно созданным предлогам не осуществляется.

Как пояснили в пресс-службе ВАП, частные трейдеры природного газа не готовы выполнять постановление Кабмина и предпочитают затягивать открытие доступа к энергоресурсу, создавая надуманные предлоги.

"В то же время большинство хлебопекарских предприятий закупили объем газа только на первую половину января 2022 года, полагаясь на обещание поставок дешевого топлива и не имея возможности оплатить месячные объемы потребления по астрономическим ценам. Поставки льготного газа нам были обещаны в начале января, потом сроки были перенесены на 10 января, утром 10 января торги были назначены на 12 января, а в конце дня - на 14 января 2022 года. Такое развитие событий делает невозможным покупку газа на вторую половину января по льготным ценам", - подчеркнула ассоциация в открытом письме.

Помимо того, хлебопекари не могут покупать природный газ по актуальной рыночной цене, поскольку это приведет к дальнейшему накоплению долгов за потребляемое ими сырье, и последующей остановкой его поставок.

"Ситуация для производителей из критической превращается в катастрофическую, поскольку, теряя каждый день миллионы гривень из-за невозможности воспользоваться решением правительства, мы неминуемо приближаем день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, многие предприятия на грани остановки", - поясняется в письме ВАП.

ВАП напомнила, что в ее состав входит 70 предприятий из 19 областей Украины, которые обеспечивают около 60% производства хлебобулочных изделий и значительную долю кондитерских изделий в стране, и промедление с поставками энергоресурса по льготной цене даже в пару дней усугубит кризис в отрасли и приведет к негативным социально-экономичным и политичным последствиям.

Для выхода из кризисной ситуации производители хлеба просят представителей власти разблокировать действие постановления Кабмина №1435 в кратчайшие сроки.

"Во избежание перебоев с поставками хлебобулочных изделий до начала поставок газа по льготным ценам просим ввести мораторий на принудительное отключение хлебопекарных предприятий от поставок природного газа. Кроме того, с целью избежать остановки предприятий просим рассмотреть возможность предоставления газа на льготных условиях из ресурсов НАК "Нафтогаз Украины", - подытожила ассоциация в открытом письме.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины на прошлой обнародовало список производителей социально значимых продуктов питания. Представленные в списке предприятия смогут получать для своей работы природный раз внутренней добычи с наценкой не выше 24%.

Из 6,8 тыс. субъектов хозяйствования в документе перечислены 1,29 тыс. предприятий мукомольной и 1,74 тыс. предприятий хлебопекарской отрасли.

Кабмин постановлением №1435 внес изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, установив до 30 апреля 2022 года предельную надбавку к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не выше 24% для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5%, хлеба ржано-пшеничного, куриных яиц, подсолнечного масла и батонов.

Торговая надбавка на поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей вышеуказанных хозяйствующих субъектов установлена на уровне не выше 1%.

По оценке первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко, частные газодобывающие компании продадут в январе на бирже около 80 млн куб. м газа. Основными покупателями будут конечные потребители – производители социальных сортов хлеба, муки, молока, масла, яиц, курятины, перечень которых утвердит Минэкономики.

В то же время в Ассоциации газодобывающих компаний Украины выступили против этого решения правительства, указав, что оно является незаконным и противоречит действующему законодательству, в частности, закону "О рынке природного газа".