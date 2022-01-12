В Швеции компенсируют владельцам домов рекордные счета за электроэнергию

Шведское правительство объявило о планах предложить компенсацию за декабрьские, январские и февральские счета за электроэнергию, сообщает Экономическая правда.

Компенсации в первую очередь коснутся владельцев домов, пояснил министр финансов Микаэль Дамберг на пресс-конференции вместе с министром энергетики Хашаяром Фарманбаром.

"Не все получат компенсацию. Как правило, это предложение распространяется на тех, у кого есть отдельные дома или небольшие дома, которые отапливаются электричеством" , — сказал Дамберг.

Правительство пояснило, что компенсация будет автоматически выплачиваться домохозяйствам с высокими счетами за электроэнергию, хотя для вступления в силу потребуется несколько месяцев.

"Это займет несколько месяцев, чтобы быть представленным. Вы не можете рассчитывать на более низкий счет за электроэнергию в январе или феврале — наше предложение не может сделать это возможным" , — сказал Дамберг.

Дамберг подчеркнул тот факт, что государство крайне редко компенсирует колебания рыночных цен отдельным домохозяйствам.