В Болгарии антивакцинаторы пытались штурмовать парламент

В Болгарии противники вакцинации от коронавируса в среду, 12 января, провели акцию возле парламента, на которой звучали российские песни, которая переросла в столкновения с полицией, сообщает Деловая столица.

Всего возле высшего законодательного органа страны собралось более 1 000 человек, многие были доставлены автобусами из разных уголков Болгарии. Организатором подвоза была прокремлевская патриотическая партия "Възраждане".

Демонстранты собрались возле парламента для протеста против системы "зеленых сертификатов", которые представляются привитым против коронавируса лицам.

Во время протеста было несколько попыток штурма здания. Полицейские задержали агрессивных участников акции протеста. Также был задержан мужчина с огнестрельным оружием.

Отмечается, что во время акции у парламента, в частности, раздавались российские песни.