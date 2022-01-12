Меру пресечения Порошенко рассчитывают избрать в день его возвращения

Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в отношении пятого президента Украины (2014-2019), народного депутата Украины Петра Порошенко в день его возвращения из-за границы, которое, по данным СМИ, запланировано на понедельник, 17 января, сообщает Интерфакс-Украина.

"Уклонение пятым президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что дает основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения", - сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) в среду.