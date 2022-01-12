Москва угрожает военным ответом на "угрозу безопасности"

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Кремль будет применять «военно-технические меры» в случае «реальной угрозы безопасности», сообщает Новое время.

Во время брифинга после заседания Совета Россия — НАТО Грушко сказал, что в России «уже ощущают» угрозу безопасности, потому что территорию страны якобы «рассматривают как объект для нацеленных ударных средств»:

«У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если будем ощущать реальную угрозу безопасности… Мы будем принимать все необходимые меры для того, чтобы парировать угрозу военными средствами, если не получится политическими…».

До этого Грушко говорил, что Москва «перейдет в режим создания контругроз, если от ее предложений по безопасности откажутся».