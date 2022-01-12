Генассамблея ООН лишила права голоса восемь стран

Генеральная ассамблея ООН лишила права голоса восемь стран из-за неуплаты взносов. Об этом сообщает France24 со ссылкой на заявление генсекретаря Антониу Гутерриша, сообщает Новое время.

Среди стран, которые лишились права голоса в ООН из-за неуплаты взносов: Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея и Папуа-Новая Гвинея.

Отмечается, что всего 11 стран-участниц организации задерживают свои платежи.

В соответствии с уставом ООН право голоса страны приостанавливается, когда ее задолженность равна или превышает сумму взносов, которую она должна была уплатить за предыдущие два года.

При этом если задолженность возникла «из-за условий, не зависящих от участницы», собрание может позволить этой стране продолжить голосование. По словам Гутерриша, в 2022 году этой возможностью воспользовались Коморские острова, Сан-Томе и Принсипи, а также Сомали.

Чтобы восстановить свой голос Ирану нужно заплатить чуть более 18 миллионов долларов, Судану — почти 300 тысяч долларов, а Венесуэле — около 40 миллионов долларов.

В прошлом году Иран также потерял право голоса из-за невыплаченных взносов. Страна утверждала, что не может выплатить даже минимальную сумму из-за экономических санкций США.

После нескольких месяцев переговоров Ирану было предоставлено исключение — ему был разрешен доступ к деньгам, и он вернул себе право голоса в июне.