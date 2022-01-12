Кулеба прокомментировал возможность назначения его на должность главы КГГА

Первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Алексей Кулеба опроверг слухи о возможном назначении главой КГГА, сообщает Интерфакс-Украина.

"Никогда такого не было, и вот снова. Как говорится, женили, не спросив. Сегодня прочел много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью", - написал Кулеба на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Он отметил, что не разговаривал ни с кем по поводу каких-либо должностей и находится на рабочем месте, где выполняет свои должностные обязанности.

"Нахожусь на рабочем месте в Киевской городской государственной администрации – КГГА, выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко", – написал Кулеба.