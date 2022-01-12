Кулеба прокомментировал возможность назначения его на должность главы КГГА

Кулеба прокомментировал возможность назначения его на должность главы КГГА

Первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Алексей Кулеба опроверг слухи о возможном назначении главой КГГА, сообщает Интерфакс-Украина.

"Никогда такого не было, и вот снова. Как говорится, женили, не спросив. Сегодня прочел много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью", - написал Кулеба на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Он отметил, что не разговаривал ни с кем по поводу каких-либо должностей и находится на рабочем месте, где выполняет свои должностные обязанности.

"Нахожусь на рабочем месте в Киевской городской государственной администрации – КГГА, выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко", – написал Кулеба.

Замглавы КГГА призвал СМИ "более осторожно относиться к непроверенной информации".

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