В посольстве США снова советуют воздержаться от поездок в Украину

Государственный департамент США продолжает советовать своим гражданам пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросших угроз со стороны России, сообщает УНИАН.

"Что касается сообщений о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму, то они продолжают поступать, и гражданам США напоминают, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления" , - предупреждают в посольстве.

В сообщении отмечают, что военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам при выезде из страны.

В посольстве также советуют внимательно следить за местными и международными новостями и новостными каналами в социальных сетях и убедиться в действительности проездных документов. Также граждан США предупреждают о необходимости получить вакцину от COVID-19.