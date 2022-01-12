Forbes посвятил восхищенную статью украинским комплексам Стугна-П

Украинский ракетный комплекс Стугна-П не менее эффективен, чем американские Джавелины, при более низкой стоимости, — об этом идет речь в статье журналиста Forbes Дэвида Экса, сообщает Новое время.

Журналист пишет, что у ВСУ всего 47 установок Javelin из США плюс неизвестное количество, которое пообещала Эстония, и несколько сотен ракет. При этом «украинская Стугна-П представляется не менее опасной, чем Джавелин мирового уровня, и более дешевой».

В статье Forbes сказано, что Укроборонпром начал поставки Стугны-П в армию в 2018 году и, по официальным данным, только в том году передал ВСУ более 2500 ПТРК.

Автор статьи анализирует несколько видео, которые дают представление об эффективности Стугны-П. Последнее было опубликовано в конце декабря, на нем ракетный комплекс уничтожает грузовик российских боевиков на Донбассе с расстояния 5600 метров, что «довольно далеко для таких ПТРК, как Джавелин или Стугна-П».

Журналист Forbes отмечает, что Стугна-П «впечатляет», ее дальность несколько превышает дальность Джавелина, и у украинских ракет также есть режим атаки сверху, но «трудно сказать, достаточно ли они точны в этом режиме». Такой режим атаки позволяет поражать технику сверху, где броня обычно тоньше всего.

В Генштабе ВСУ говорили, что максимальная дальность стрельбы Стугны-П — 5500 метров, у нее система наведения по лазерному лучу с автоматическим сопровождением цели по телевизионному каналу. ПТРК предназначен для поражения неподвижных и подвижных целей с разным типом брони.