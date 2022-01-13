Курс валют НБУ на 13 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 13 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 12 января, вырос до уровня 27.71 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 31.48 за 1 евро.
Рубль подорожал на 5 коп. до 3.72 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 37.78 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 34 коп. до 30.02 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 8 коп. до 6.94 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.707300
|EUR
|Евро
|31.479600
|RUB
|Рубль
|0.371820
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.784400
|CHF
|Швейцарский франк
|30.023600
|PLN
|Польский злотый
|6.941200