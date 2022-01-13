Курс валют НБУ на 13 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 13 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 12 января, вырос до уровня 27.71 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 31.48 за 1 евро.

Рубль подорожал на 5 коп. до 3.72 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 37.78 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 34 коп. до 30.02 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 8 коп. до 6.94 за 1 польский злотый.