Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду ажиотажный спрос на безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ продолжился.

Национальный банк провел две интервенции и продал около 100 млн долларов, но смог лишь немного замедлить падение гривны. Экспортеры, видя, что доллар растет, придерживают продажи, выжидая, до какого максимального уровня дойдет курс. Поэтому есть все предпосылки для продолжения роста котировок на межбанке. Уровень 27,70 гривны вчера был пробит; сегодня будут проверять на прочность 27,80, и если он тоже не удержит рост, безналичный доллар может вырасти до 28 гривен ровно. Национальный банк пока только притормаживает процесс, пытаясь регулировать скорость ослабления гривны.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 27,70/27,80 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева вчера подорожал еще на 10 копеек. Утром его продавали по 27,80-27,82 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 27,90 гривны. При этом разрыв между наличным и безналичным долларом вырос до 15-17 копеек. Сегодня утром продажа в столице будет стартовать с 27,88-27,90 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников. Чем выше растет доллар, тем ближе такая возможность.

Евро на рынке FOREX в среду ускорил рост после выхода данных об инфляции в США и к концу дня достиг отметки 1,1451 доллара. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 1,1435-1,1447 доллара. Наличный евро вчера за день подорожал еще на 20 копеек, синхронно с ростом цены наличного доллара: утром оптовые обменные пункты продавали его по 31,45-31,50 гривен, а к вечеру ценник достиг 31,65-31,70 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 31,70-31,75 гривен за один евро. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня и рост, и снижение цены наличного евро – равновероятны.

Российский рубль вчера утром продолжил укрепление к американскому доллару и достиг отметки 74,35 рубля за доллар на фоне стабилизации ситуации в соседнем Казахстане, но к вечеру вновь начал падать к доллару. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 74,58-74,70 рубля за доллар. В столице наличный рубль вчера подорожал с утренних 3,67-3,69 до 3,70-3,73 гривен за 10 рублей: по такой цене российскую валюту продавали ближе к вечеру. Сегодня утром ожидается старт продаж в широком диапазоне от 3,69 до 3,75 гривны за 10 рублей: оптовые обменные пункты будут ставить цену, исходя из своих предпочтений и запасов рубля, а также наличия клиентов, желающих его приобрести.