Как правильно готовить бобовые, чтобы не страдало пищеварение

При употреблении бобовых - фасоль, горох, чечевица, нут - организм получает разнообразные полезные микроэлементы и витамины, которыми можно изрядно запастись без риска набрать лишний вес. При этом у такого растительного продукта есть и свои недостатки, связанные с пищеварением. Впрочем, есть некоторые секреты приготовления, которые помогут от них избавить, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своем Facebook.

Какие недостатки у бобовых

Содержат фитаты - вещества, которые мешают усвоению минеральных элементов (железа, цинка, кальция, магния, фосфора).

Еще в состав бобовых входят ингибиторы протеаз, которые не дают полноценно усваиваться белкам (у бобовых он усваивается на 65-70% по сравнению с белком животного происхождения - в мясе, яйцах).

Бобовые содержат галактоолигосахариды и фруктаны - это пищевые волокна, которые организм не может переварить самостоятельно. Этим занимаются бактерии кишечника, и в процессе расщепления веществ выделяются газы, вызывающие вздутие живота и нагружающие пищеварительную систему.

Как снизить негативное влияние бобовых на пищеварение

По словам диетолога, все сушеные бобовые нужно готовить, предварительно замочив их на 18 часов в воде, которую нужно подкислить соком лимона, поставить в теплое место. Затем эта вода выливается.

"Это уменьшает содержание фитиновой кислоты на 20 - 30%. Тем, у кого бобовые являются основным источником белка, для уменьшения негативного воздействия фитатов (фитиновой кислоты), надо бобовые перед употреблением проращивать" , - рекомендует специалист.

Отваривать бобовые можно в 2 этапа. Сначала довести до кипения, проварить 5 минут, затем слить воду и залить свежей, после чего доварить до готовности. Как объяснила Фус, при таком способе приготовления можно минимизировать риск вздутия живота.

Не стоит сокращать время приготовления, так как недоваренные овощи сами могут раздражать пищеварительную систему. Соль желательно добавить в конце варки, когда овощи размягчатся.

Обязательно подберите свою порцию бобовых и "не переборщите". Так, например, 150 г может вызвать отрицательную реакцию со стороны кишечника, а 50 г могут пройти абсолютно спокойно.

Важно не оставлять приготовленные бобовые лежать долго, иначе они станут более легким субстратом для ферментации бактериями кишечника и будут способствовать большему газообразованию.

Если вы мало употребляете бобовые, то начинать их вводить в рацион лучше постепенно: 1-2 раза в неделю в небольших количествах, и внимательно следите за реакциями организма.

"К бобовым, которые лучше воспринимаются организмом, относятся зеленая фасоль, красная чечевица и зеленый горошек" , - уточнила специалист.