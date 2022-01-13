Из-за обледенения самолёта ночью в аэропорту "Борисполь" застряли полтысячи туристов, которые должны были вылететь в Доминикану.

О причине задержки рейса и его переносе на 19:30 сообщила компания Azurair, передает﻿ Андрей Павловский.

Ранее сообщалось, что людей запустили в самолёт, но потом всех попросили выйти без объяснения причины.

Представитель компании в разговоре с журналистом уточнил, что в связи с переносом рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.