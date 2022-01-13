Microsoft обновила индикатор громкости и яркости в Windows

ОС Windows 11 продолжает преображаться. Теперь у окон для регулировки громкости и яркости свежий дизайн с поддержкой светлой и тёмной тем оформления – впервые за 10 лет, сообщает УНИАН.

Это эпохальное новшество реализовано в свежей сборке Windows 11 под номером 22533 для участников программы Insider.

Текущий вариант, выполненный в стиле Metro UI, появился еще в "восьмерке" в 2012 году и с тех пор не обновлялся. Теперь окна соответствуют дизайну Windows 11. Подложка следует за темой оформления интерфейса, сменилось и расположение – из верхнего левого угла индикаторы переехали в нижнюю часть экрана.

Из других нововведений сборки 22533 – возможность удалить стандартное приложение "Часы" из системы и новый интерфейс голосовых звонков через приложение "Ваш телефон".

Когда обновленные индикаторы станут доступны для всех пользователей Windows 11, пока неизвестно. По информации инсайдеров, это случится уже этим летом.