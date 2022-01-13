Избыточный вес увеличивают риск развития рака

Уже ранее было известно, что ожирение и лишний вес увеличивают риск развития рака. Исследователям из Норвегии удалось определить молекулярные причины, которые на фоне избыточного веса повышают риск развития злокачественной опухоли, сообщает Hronika.info.

К развитию рака приводят генетические изменения, нарушающие нормальное ограничение роста клеток. Избыточный вес уже давно относится к факторам риска рака. Однако до сих пор ученые не знали точных причин этой взаимосвязи.

Сегодня от избыточного веса и ожирения страдает примерно четверть населения мира, а на фоне непрерывного роста этих показателей ученые прогнозируют и рост заболеваемости раком.

Оказалось, что связанные с ожирением липиды делают раковые клетки более агрессивными и склонными к образованию опухолей. Это обусловлено тем, что клетки адаптируются в ответ на микроокружение клеток рака, а не на их распространение.

Это означает, что даже при отсутствии новых мутаций гена ожирение увеличивает риск образования опухоли,– пояснил соавтор работы Нильс Хальберг.

Взаимодействие двух сложных заболеваний позволит разработать более эффективные методы лечения рака и с особым вниманием отслеживать состояние пациентов с раком и ожирением, а также здоровых людей с избыточным весом.