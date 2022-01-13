Meizu выпустила ультрабюджетный смартфон с мощной батареей

Компания Meizu напомнила о себе, представив новый ультрабюджетный смартфон под возрожденным брендом mBlu, сообщает УНИАН.

При цене чуть более $100 он оснащается аккумулятором емкостью 5000 мАч, камерой высокого разрешения и спинкой из закаленного стекла.

Технические характеристики mBlu 10:

Габариты: 164,5×76,5×9,3 мм, 201 г

Дисплей: 6,62", IPS, 1600×720, 60 Гц

Процессор: 4-ядерный UNISOC T310, PowerVR GE8300

Камера: 48 Мп (основная) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (боке) + 8 Мп (фронтальная)

Память: 4/6 ГБ оперативной, 64/128 ГБ постоянной, поддержка карт microSD до 256 ГБ

Батарея: 5000 мАч, зарядка 10 Вт

ОС: Android 11, Flyme 9 lite

Связь: USB Type-C, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, две nanoSIM, 4G, ИК-излучатель, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo

Цвет корпуса: зеленый, белый и черный

Основная камера у смартфона Samsung S5KGM2 – она может писать видео в форматах 1080p/30fps, 720p/30fps. Есть и поддержка HDR. Селфи-камера на 8 Мп размещена в каплевидном вырезе, а сканер пальца совмещен с кнопкой питания на боковой грани.

Среди приятных фишек также стоит упомянуть функцию распознавания лица, а вот модуля NFC и технологии быстрой зарядки тут нет.

Стоимость mBlu 10:

Meizu mblu 10 (4+64 ГБ) – 699 юаней (~3000 грн)

Meizu mblu 10 (4+128 ГБ) – 799 юаней (~3400 грн)

Meizu mblu 10 (6+128 ГБ) – 899 юаней (~3800 грн)

фото Meizu

На данный момент смартфон уже доступен на официальном сайте компании в Китае, а вскоре должен появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.