В Харькове горит университет имени Каразина

В Харькове в университете имени В. Н. Каразина начался пожар. Возгорание возникло на втором этаже главного корпуса учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба﻿ ГСЧС.

Местные СМИ сообщают, что очаг возгорания образовался на втором этаже главного корпуса университета, предварительно – в лаборатории.

"Сегодня в 12:25 в одиннадцатиэтажном здании Харьковского национального университета им. Каразина В.Н. (по предварительной информации – в подсобном помещении актового зала) возник пожар, наблюдается плотное задымление", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что проходит эвакуация. Предварительно – жертв и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 30 кв. м в 13:00. К тушению привлечены 40 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

По информации очевидцев, сильное задымление наблюдается внутри университета. По крайней мере пять этажей окутаны густым дымом.

На месте работают пожарные и спасатели.