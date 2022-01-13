Большие пломбы в зубах могут быть опасны

Стоматолог Антон Хмаренко уверяет, что не стоит соглашаться с установкой больших пломб, сообщает Країна здоров'я.

По словам эксперта, пломбировать зуб – лечение не всегда актуально. Дело в том, что такой способ лечения уместен только в случае небольшого разрушения зуба. Если площадь повреждения достаточно широка для ее устранения, необходима керамическая вкладка.

Прежде всего, это связано с тем, что большие пломбы дают усадку, что неизбежно приведет к образованию щелей, в которых будут оседать остатки пищи. Это приведет к тому, что под пломбой начнется новый кариозный процесс. При чем следует понимать, что в случае дальнейшего лечения стоматологу придется удалить еще большее количество стен зуба.

Также опасность массивных пломб заключается в увеличении нагрузки на зуб. Как следствие – появление трещин, возможно повреждение корня и удаление зуба.