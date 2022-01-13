Валютный рынок четверга: ход торгов

После двух дней бурного роста сегодня в первой половине дня на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается сбалансированная торговля: число продавцов и число покупателей примерно одинаково. Правда, торговать в узком диапазоне все равно не получается.

Утром под давлением продавцов евро котировки безналичного доллара опустились до 27,68 гривен на покупке и 27,718 гривен на продаже, но затем активизировались покупатели доллара, и котировки к концу обеденного перерыва вернулись к 27,75 на покупке и 27,77 на продаже. Национальный банк отдыхает после вчерашних интервенций и на рынке пока не появлялся.

Полное спокойствие наблюдалось с утра четверга и на наличном валютном рынке. Оптовые обменные пункты Киева вплоть до начала обеденного перерыва стабильно продавали наличного «американца» по 27,86-27,87 гривен. Но после 14:00 ценники начали переписывать вверх; в некоторых крупных оптах продажу установили на уровне 27,88-27,89 гривен.

Евро на FOREX в четверг попытался продолжить рост, но смог подняться лишь до отметки 1,1476 доллара, откуда под давлением продаж опустился на 25 пунктов. Доллар корректируется после двух дней непрерывного падения, это приводит к снижению ведущих мировых валют, которые накануне росли по отношению к американской валюте. Наличный евро продолжает расти в цене. Сегодня в первой половине дня в столице его продавали по 31,85-31,90 гривен.

Российский рубль резко упал по отношению к американскому доллару на фоне ужесточения риторики России в переговорах с США и НАТО. Россия заявила о возможности размещения военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. Доллар за несколько часов вырос с 74,50 до 75,35 рублей, и рост не прекращается. Наличный рубль в столице сегодня продают в основном по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей, но можно найти предложения небольших объемов и по 3,68 гривны (их быстро разбирают).

Продолжает расти и цена польского злотого. Сегодня дешевле 7 гривен его уже не купить.