Правила подбора дивана под цвет стен: 7 удачных сочетаний

Обивка в тон стен, нейтральные оттенки или контрастные цвета – подобрать диван под цвет стен в интерьере бывает непросто. Однако советы дизайнеров помогут не ошибиться с выбором и сделать диван частью гармоничного интерьера, сообщает Профиль.

Дизайнеры перечислили самые удачные сочетания.

Обивка в тон стен

Наиболее простой вариант – подобрать диван того же оттенка, что и стены. Особенно хорошо прием работает с нейтральной отделкой: белой, бежевой или серой. При этом важно, чтобы обивка была на пару тонов темнее или светлее стен. Если комната оформлена в белом цвете, следует обратить внимание на подтон – он бывает теплым и холодным. Лучше, чтобы обивка была той же цветовой температуры, что и отделка.

фото: instagram

Темные стены – светлая обивка

Если в комнате темные стены, можно приобрести диван со светлой обивкой. Это освежит пространство и сделает его визуально просторнее. Хорошо подойдут оттенки белого и серого, так как они сочетаются с любыми цветами.

фото: instagram

Однотонные стены – двухцветная обивка

На фоне однотонных поверхностей удачно будет смотреться акцентный диван с двухцветной обивкой. Один из оттенков может повторять цвет отделки, а второй может быть контрастно-темным. Такое сочетание выглядит гармонично и оригинально.

фото: instagram

Светлые стены – темная обивка

Если двухцветная обивка кажется слишком яркой, можно присмотреться к более простым однотонным моделям. На фоне светлой стены темный диван создаст красивый контраст. Этот прием можно поддержать другими темными элементами: узором на ковре, светильниками, рамами для постеров.

фото: instagram

Бежевые стены – "холодная" обивка

Чтобы бежевый интерьер не казался перегруженным и душным, можно использовать диван как контрастный элемент, выбрав обивку холодного оттенка. С бежевым хорошо сочетаются темно-синий, сливовый, серый. Подойдет также холодный белый, изумрудный, светло-голубой.

фото: instagram

Цветные стены – яркая обивка

Если у стен насыщенный оттенок, их можно дополнить цветным диваном. Главное – подобрать тона, которые будут хорошо сочетаться. В этом поможет цветовой круг: так, синий или фиолетовый хорошо сочетаются с желтым, красный – с зеленым и синим. Если правильно подобрать тона, интерьер будет энергичным и приятным.

фото: instagram

Нейтральная отделка – цветная обивка

Яркий диван хорошо впишется и в пространство с однотонными светлыми стенами. В этом случае для обивки подойдет практически любой цвет. Выбранный оттенок дивана можно поддержать, добавив в интерьер несколько элементов того же цвета: это могут быть шторы, ваза, картина, журнальный столик.