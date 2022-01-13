Рынку земли полгода: где продают участки и за какие деньги
По итогам первых 6 месяцев деятельности рынка земли землевладельцы продали свои участки на общую сумму 5,3 млрд грн, свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE), сообщает УНИАН.
"По сравнению с ноябрем объемы рынка земли в последний месяц 2021 года возросли как по количеству сделок купли-продажи, так и по площади земли в обороте примерно на 30%. В декабре впервые за 6 месяцев с запуска рынка ежедневное количество сделок превысило тысячу, такие показатели наблюдались 5 раз в течение декабря. Кроме того, 6 раз в декабре ежедневная площадь земли в обращении превышала 2500 га", - подчеркнул эксперт KSE Роман Нейтер.
По его словам, наибольшее количество транзакций происходит с землями для ведения личного сельского хозяйства - 32,6 тыс. сделок, а по совокупной площади проданных земель две трети составляет товарная сельскохозяйственная земля (102,4 тыс. га).
Средневзвешенная цена гектара земли колеблется на уровне около 40 тыс. грн.
За первое полугодие рынка земли в Украине заключалось около 470 сделок в день, а совокупная площадь заключенных сделок составляет более 150 тысяч га.
За первые полгода было продано чуть более трети процента от всех сельскохозяйственных земель в государстве.
"Этот показатель варьируется в зависимости от региона. Наиболее активной является Харьковская область, где продано 1% от общей площади сельскохозяйственной земли в обращении, далее Херсонская область – 0,7%. В аутсайдерах – Ровенская, Львовская и Ивано-Франковская области, где продано всего 0,1% земли", - отметили в KSE.