Рынку земли полгода: где продают участки и за какие деньги

По итогам первых 6 месяцев деятельности рынка земли землевладельцы продали свои участки на общую сумму 5,3 млрд грн, свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE), сообщает УНИАН.

"По сравнению с ноябрем объемы рынка земли в последний месяц 2021 года возросли как по количеству сделок купли-продажи, так и по площади земли в обороте примерно на 30%. В декабре впервые за 6 месяцев с запуска рынка ежедневное количество сделок превысило тысячу, такие показатели наблюдались 5 раз в течение декабря. Кроме того, 6 раз в декабре ежедневная площадь земли в обращении превышала 2500 га" , - подчеркнул эксперт KSE Роман Нейтер.

По его словам, наибольшее количество транзакций происходит с землями для ведения личного сельского хозяйства - 32,6 тыс. сделок, а по совокупной площади проданных земель две трети составляет товарная сельскохозяйственная земля (102,4 тыс. га).

Средневзвешенная цена гектара земли колеблется на уровне около 40 тыс. грн.

За первое полугодие рынка земли в Украине заключалось около 470 сделок в день, а совокупная площадь заключенных сделок составляет более 150 тысяч га.

За первые полгода было продано чуть более трети процента от всех сельскохозяйственных земель в государстве.