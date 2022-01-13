Во Львове умер известный актер Евгений Федорченко
Известный украинский актер Евгений Николаевич Федорченко умер в четверг, 13 января, во Львове. Ему было 75 лет, сообщает Обозреватель.
Печальную новость сообщила его дочь на личной странице в Facebook.
"Папочка. Как же больно. Люблю", – коротко написала девушка. Она добавила, что о церемонии прощания с актером сообщит позже.
Пользователи сети выразили слова скорби в комментариях и отметили, что Евгений Федорченко был очень талантливым человеком.
Напомним, что Евгений Федорченко окончил дирижерский факультет Самборского культурно-образовательного училища. А затем поступил в Киевский государственный институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого.
Вскоре он стал художественным руководителем творческого объединения "Ретро шлягер". А такжеиграл на сцене Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой.
В 1992 году ему присвоили звание Заслуженного артиста Украины, а в 2006 году – Народного артиста Украины.