Во Львове умер известный актер Евгений Федорченко

Известный украинский актер Евгений Николаевич Федорченко умер в четверг, 13 января, во Львове. Ему было 75 лет, сообщает Обозреватель.

Печальную новость сообщила его дочь на личной странице в Facebook.

"Папочка. Как же больно. Люблю" , – коротко написала девушка. ﻿Она добавила, что о церемонии прощания с актером сообщит позже.

Евгений Николаевич ушел из жизни. Источник: Facebook Елены Федорченко

Пользователи сети выразили слова скорби в комментариях и отметили, что Евгений Федорченко был очень талантливым человеком.

Напомним, что Евгений Федорченко окончил дирижерский факультет Самборского культурно-образовательного училища. А затем поступил в Киевский государственный институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого.

Вскоре он стал художественным руководителем творческого объединения "Ретро шлягер". А такжеиграл на сцене Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой.

В 1992 году ему присвоили звание Заслуженного артиста Украины, а в 2006 году – Народного артиста Украины.